Tribunal do crime: vítima tem orelha arrancada e dedos feridos em Manaus (AM) O caso chamou atenção para o aumento da violência no bairro Educandos, na Zona Sul

Amazonas no Ar|Do R7 22/04/2025 - 09h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h01 ) twitter

