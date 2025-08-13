Trio é preso após série de assaltos em Manaus (AM) Criminosos foram flagrados por câmeras e permanecem detidos enquanto polícia busca vítimas Amazonas no Ar|Do R7 13/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h08 ) twitter

Em Manaus (AM), três suspeitos de uma série de assaltos foram presos após serem flagrados por câmeras de segurança, no bairro Parque das Nações. Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia. O carro usado nos crimes foi monitorado e levou à captura em uma kitnet na Zona Leste. Os criminosos foram indiciados e permanecem presos, enquanto a polícia busca outras vítimas para recuperar os pertences.