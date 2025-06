Vereador é preso por tortura contra criança em Santa Isabel do Rio Negro (AM) Imagens mostram a vítima de 4 anos amarrada e apavorada dentro da residência Amazonas no Ar|Do R7 03/06/2025 - 11h22 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h31 ) twitter

Um vereador de Santa Isabel do Rio Negro (AM) foi preso, suspeito de torturar e maltratar uma criança de 4 anos. Imagens mostram a vítima amarrada a uma cama, em estado de pânico. A prisão preventiva foi decretada após investigação do Ministério Público, com apoio do Conselho Tutelar. O caso segue sob monitoramento das autoridades.