Vídeo mostra correria após tiroteio entre facções no Bairro da União (AM) Nas imagens, homens com coletes à prova de balas correm pelas ruas Amazonas no Ar|Do R7 24/07/2025 - 11h53 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h54 )

Um vídeo gravado por um morador do Bairro da União (AM) capturou a correria após um tiroteio entre supostos membros de facções criminosas rivais. As imagens mostram homens com coletes à prova de balas correndo pelas ruas. A Polícia Militar foi acionada, mas a confusão já havia terminado quando chegaram. Não há registro de feridos ou prisões até o momento. O caso segue sob investigação.