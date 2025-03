Vinícius Heiringer é condenado pela morte de biomédico em Manaus (AM) em agosto de 2024 Homem foi condenado pelo crime de latrocínio e cumprirá 20 anos de prisão Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h36 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso do biomédico Arthur Fagner, brutalmente assassinado em Manaus (AM), em agosto de 2024, teve grande repercussão. Arthur, conhecido por sua presença nas redes sociais, foi encontrado morto em uma área de mata no Tarumã.

A investigação levou à condenação de Vinícius Heiringer dos Santos Matos a 20 anos de prisão por latrocínio. O crime envolveu agressões brutais e asfixia, resultando na morte de Arthur.

A condenação trouxe alívio aos familiares e amigos, simbolizando a justiça feita, apesar da perda irreparável.