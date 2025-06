Vítima de desaparecimento é localizada com vida após oito dias Família celebrou o reencontro e destaca importância da colaboração comunitária Amazonas no Ar|Do R7 12/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h15 ) twitter

Uma mulher de 30 anos, desaparecida desde 3 de junho, foi encontrada em segurança após oito dias. A polícia divulgou sua imagem no dia 9, o que levou um comerciante a reconhecê-la e acionar as autoridades. A mãe confirmou a identidade e recebeu a filha com abraço.