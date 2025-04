10 anos da morte de Deusiane: família ainda espera justiça e busca federalização do caso Família alega que a Policial Militar foi morta pelo ex-companheiro e mais quatro PMs Amazonas Record|Do R7 15/04/2025 - 20h35 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h35 ) twitter

A morte da soldado da Polícia Militar, Deusiane Pinheiro, completa uma década sem solução. Encontrada morta com um tiro dentro do Batalhão Ambiental, a família alega que ela foi assassinada por um colega que não aceitava o fim do relacionamento.

O caso, ainda sem resolução, levanta questões sobre impunidade e justiça seletiva. Dona Antônia Assunção, mãe de Deusiane, busca a federalização do processo, alegando fraude nas provas e omissão do Estado. A defesa dos acusados afirma inocência, enquanto a dor e a indignação da família persistem. A luta por justiça continua, sem previsão de conclusão.