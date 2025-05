Ações da Polícia Federal no Amazonas: desafios e operações Amazonas Record recebeu a visita do superintendente da Polícia Federal, João Paulo Garrido, para discutir sobre os temas Amazonas Record|Do R7 15/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h37 ) twitter

O Amazonas Record recebeu a visita do superintendente da Polícia Federal, João Paulo Garrido, para discutir as principais operações e desafios enfrentados no Amazonas. Com foco no combate ao garimpo ilegal, crimes ambientais, facções criminosas e tráfico de drogas, Garrido destacou a importância da tecnologia e da cooperação internacional.