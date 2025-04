Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de engravidar criança de 11 anos Após a vítima ser internada com sinais de gravidez, a polícia recebeu uma notificação obrigatória da unidade de saúde e iniciou a investigação Amazonas Record|Do R7 15/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h00 ) twitter

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Manaus (AM), suspeito de abusar sexualmente e engravidar uma criança de 11 anos.

Após a criança ser internada com sinais de gravidez, a Polícia Civil recebeu uma notificação obrigatória da unidade de saúde e iniciou a investigação.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na casa do pai da vítima, no bairro Colônia Antônio Aleixo, onde ela foi passar as férias de janeiro. Na residência, ela foi abusada pelo meio-irmão, filho da esposa do pai.

A criança, que está grávida de 8 semanas, poderá passar por um aborto legal devido à sua condição física.