Adolescente denuncia tio que a filmou tomando banho A vítima tem apenas 12 anos; conteúdo foi encontrado na pasta de lixeira do celular Amazonas Record|Do R7 17/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h07 )

No interior do Amazonas, em Tonantins, um homem de 47 anos foi preso por filmar a sobrinha tomando banho. A vítima, de apenas 12 anos, foi quem denunciou o crime à polícia, após perceber que o tio havia deixado o celular com a câmera ligada, dentro do banheiro, no momento em que ela foi tomar banho. Em depoimento, ela disse que nunca desconfiou do homem, que sempre foi atencioso.

A polícia conseguiu prender o suspeito, que entregou o celular. Ele acreditava ter apagado o vídeo, mas o conteúdo foi encontrado na pasta de lixeira do sistema. O homem ficará à disposição da justiça, e poderá responder pelo crime de pornografia infantil.