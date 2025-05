Adolescentes são atropelados em faixa mal sinalizada e ficam gravemente feridos Acidente aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 20/05/2025 - 20h52 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h52 ) twitter

Dois adolescentes foram atropelados em uma faixa de pedestres mal sinalizada no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus (AM). As vítimas ficaram gravemente feridas. A RECORD foi até o local e conversou com os moradores da região sobre a precariedade da sinalização horizontal e vertical, com faixas quase invisíveis e placas mal posicionadas, o que agrava o risco para pedestres.