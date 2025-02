Advogado atira contra funcionário de pizzaria no Novo Aleixo De acordo com a vítima, que foi atingida no ombro, o homem estaria incomodado com a sinalização do estabelecimento, que é feita com cones

Amazonas Record|Do R7 20/01/2025 - 21h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share