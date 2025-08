Agosto Lilás: ação busca combater violência contra a mulher no Amazonas Dados alarmantes mostram que quase 5 mil agressões físicas e 18 mil ameaças a mulheres foram registradas em 2024 Amazonas Record|Do R7 01/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começou no Amazonas a Operação ‘Agosto Lilás’ com o objetivo de combater a violência contra a mulher. A ação envolve forças de segurança estaduais e federais, com atividades em Manaus e em 60 municípios. Dados alarmantes mostram que quase 5 mil agressões físicas e 18 mil ameaças a mulheres foram registradas em 2024, o que reforça a urgência da iniciativa.