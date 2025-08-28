Agosto Lilás: mais de 48 prisões por violência doméstica foram realizadas no Amazonas O Amazonas Record recebeu a delegada Priscilla Orberg para discutir as ações da operação Shamar, que tem como objetivo combater a violência de gênero Amazonas Record|Do R7 28/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h39 ) twitter

O Amazonas Record recebeu a delegada Priscilla Orberg para discutir as ações do Agosto Lilás, que tem como objetivo combater a violência doméstica. Com mais de 48 prisões já realizadas, a operação Shamar foi intensificada na capital e no interior. A delegada enfatizou a importância de denunciar todos os tipos de violência, incluindo psicológica e patrimonial.