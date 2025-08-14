Amazonense Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras
A eleição terminou com 33 votos a seu favor, destacando sua contribuição à literatura brasileira
O escritor amazonense Milton Hatoum foi eleito para a cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras, marcando sua primeira candidatura para uma vaga de imortal. Nascido em Manaus em 1952, Hatoum é autor de oito livros, incluindo ‘Dois Irmãos’, vencedor do prêmio Jabuti. A eleição terminou com 33 votos a seu favor, destacando sua contribuição à literatura brasileira.