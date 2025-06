Assaltante finge ser cliente para roubar drogaria no bairro Alvorada, em Manaus Suspeito, que está foragido, usou uma arma para intimidar uma funcionária e levar todo o dinheiro do caixa Amazonas Record|Do R7 26/06/2025 - 19h58 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h58 ) twitter

Um assaltante se passou por cliente para roubar uma drogaria no bairro Alvorada, em Manaus (AM). Após colocar alguns produtos em uma cesta, o criminoso usou uma arma para intimidar uma funcionária. Ele levou todo o dinheiro do caixa e os produtos que havia escolhido. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.