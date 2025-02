Assaltante rouba dois celulares avaliados em R$ 10 mil no centro de Manaus (AM) Homem se disfarçou de cliente e, quando a vendedora pegou os aparelhos para demonstração, anunciou o assalto Amazonas Record|Do R7 29/01/2025 - 16h10 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h10 ) twitter

Um assaltante roubou dois celulares avaliados em R$10 mil de dentro de uma grande loja de departamentos no centro de Manaus (AM). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra no estabelecimento disfarçado de cliente.

Após pedir à vendedora para ver alguns modelos de aparelho, o criminoso anuncia o assalto.

Os vídeos estão sendo usados pela polícia para tentar identificar e prender o suspeito.