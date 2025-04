Atropelamento brutal em Manaus (AM): motorista foge após deixar vítima grave Vítima foi socorrida por moradores até a chegada do SAMU Amazonas Record|Do R7 02/04/2025 - 21h17 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h17 ) twitter

Um homem foi brutalmente atropelado no bairro Monte das Oliveiras em Manaus (AM), em um incidente capturado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a vítima, ao atravessar a rua, é atingida por um carro em alta velocidade.

O motorista não parou para prestar socorro, fugindo do local. Moradores prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU. A vítima foi levada ao Hospital João Lúcio em estado grave.