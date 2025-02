Balsa colide com casa flutuante, deixando mãe e três filhos desaparecidos Caso aconteceu em Manicoré (AM). Condutor do veículo não prestou socorro após o acidente e seguiu viagem

Amazonas Record|Do R7 20/01/2025 - 20h52 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h52 ) twitter

