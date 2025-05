Bandidos armados roubam carro de trabalhador no bairro Coroado, em Manaus (AM) Veículo foi recuperado devido ao rastreador, mas suspeitos continuam foragidos Amazonas Record|Do R7 13/05/2025 - 20h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h31 ) twitter

Um representante comercial foi vítima de um assalto à mão armada, em plena luz do dia, no bairro Coroado, em Manaus (AM). O trabalhador estava dentro do próprio carro quando foi abordado por dois criminosos e obrigado a sair do veículo. O carro foi levado pelos bandidos, mas recuperado devido ao rastreador. Os suspeitos continuam foragidos.