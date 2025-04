Bebê desaparece no Rio Solimões, em Manacapuru (AM) Canoa da família virou durante um temporal Amazonas Record|Do R7 04/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h21 ) twitter

Uma família de Manacapuru (AM) se encontra em desespero após o desaparecimento da bebê Doralice Freitas, de apenas quatro meses, no Rio Solimões, na noite da última quinta-feira (3). Durante um temporal, a canoa em que estavam virou, e apesar do resgate dos pais por pescadores locais, a bebê ainda não foi encontrada.

As buscas, conduzidas pelo Corpo de Bombeiros, continuam sem sucesso. A tia da criança compartilhou detalhes do incidente, destacando a gravidade da situação.