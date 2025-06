Boi Garantido é campeão do 58º Festival de Parintins O tema ‘Boi do Povo, Boi do Povão’ foi destaque na disputa entre os bois, mas a vitória foi marcada por polêmica Amazonas Record|Do R7 30/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h51 ) twitter

O Bumbá Garantido foi campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins, conquistando o 33º título. O tema ‘Boi do Povo, Boi do Povão’ foi destaque na disputa entre os bois, mas a vitória foi marcada por polêmica. O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, protestou contra as notas e anunciou que recorrerá para anular o resultado.