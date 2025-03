Caminhão de lixo fica preso em cratera na Zona Leste de Manaus (AM) Moradores reclamam da falta de infraestrutura do local Amazonas Record|Do R7 06/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h31 ) twitter

Um caminhão de lixo ficou preso em uma cratera na Rua Papiro, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus (AM), comprometendo o tráfego local. O problema, que começou com um pequeno buraco, piorou devido à falta de resposta dos órgãos públicos.

Moradores relatam que a situação se agrava a cada chuva, com quatro imóveis já comprometidos e pedem ação das autoridades para evitar tragédias. O incidente destaca problemas recorrentes de infraestrutura na cidade, com casos semelhantes que ocorreram anteriormente.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está realizando estudos para uma solução definitiva.