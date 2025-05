Campanha ‘Maio Amarelo’ busca conscientizar sobre segurança no trânsito Durante o lançamento, o vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, destacou a importância da prevenção e orientação para a nova geração Amazonas Record|Do R7 07/05/2025 - 20h09 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h09 ) twitter

A campanha Maio Amarelo foi lançada em Manaus (AM) com o objetivo de conscientizar sobre a importância da educação e da segurança no trânsito.

Com um aumento alarmante nos acidentes, a iniciativa visa a reduzir o número de vítimas lesionadas e fatais. Durante o lançamento da campanha, o vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, destacou a importância da prevenção e orientação para a nova geração.