Carro desgovernado invade floricultura e causa prejuízo de R$ 15 mil O acidente, ocorrido na madrugada de quarta-feira (04), destruiu parte da estrutura e itens da loja Amazonas Record|Do R7 04/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro desgovernado invadiu uma floricultura no cruzamento da Avenida das Torres e Avenida Barão do Rio Branco, em Manaus (AM). O acidente, ocorrido na madrugada de quarta-feira (04), destruiu parte da estrutura e itens da loja. Segundo a proprietária, o prejuízo estimado é de R$ 15 mil. O motorista do carro, de 19 anos, afirmou não estar embriagado e alegou ter se confundido ao dirigir na região.