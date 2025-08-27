Cinco agentes públicos são indiciados por corrupção eleitoral no Amazonas A investigação da Polícia Federal revelou que o grupo usou a estrutura do governo estadual para favorecer uma candidatura em Parintins (AM) Amazonas Record|Do R7 27/08/2025 - 20h52 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h52 ) twitter

Cinco agentes públicos foram indiciados por organização criminosa, corrupção eleitoral e atentado contra o estado democrático. A investigação da Polícia Federal revelou que o grupo usou a estrutura do governo do Amazonas para favorecer uma candidatura em Parintins (AM). O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal.