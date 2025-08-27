Logo R7.com
Cinco agentes públicos são indiciados por corrupção eleitoral no Amazonas

A investigação da Polícia Federal revelou que o grupo usou a estrutura do governo estadual para favorecer uma candidatura em Parintins (AM)

Amazonas Record|Do R7

Cinco agentes públicos foram indiciados por organização criminosa, corrupção eleitoral e atentado contra o estado democrático. A investigação da Polícia Federal revelou que o grupo usou a estrutura do governo do Amazonas para favorecer uma candidatura em Parintins (AM). O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal.

