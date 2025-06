Cobertura da RECORD destaca grandiosidade do Festival de Parintins Durante quase uma semana, a equipe esteve na Ilha Tupinambarana, transmitindo ao vivo e produzindo reportagens que deram voz a artesãos, turistas e personalidades Amazonas Record|Do R7 30/06/2025 - 19h53 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h53 ) twitter

A RECORD Manaus realizou a cobertura completa do Festival de Parintins, mostrando de perto a riqueza cultural e folclórica do evento. Durante quase uma semana, a equipe esteve na Ilha Tupinambarana, transmitindo ao vivo e produzindo reportagens que deram voz a artesãos, turistas e personalidades. O festival foi apresentado com o olhar humano e o coração aberto, celebrando a paixão pelo boi-bumbá.