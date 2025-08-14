Começam as inscrições para retirada de pulseiras do Festival Sou Manaus O cadastro deve ser feito online, pelo site soumanauspassoapaco.com.br Amazonas Record|Do R7 13/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h05 ) twitter

Começou hoje (13), às 19h, as inscrições para retirada de pulseiras do Festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. O cadastro deve ser feito online, pelo site soumanauspassoapaco.com.br. O evento, que promete ser o maior de todos os tempos, contará com mais de 20 atrações nacionais e 2 mil artistas regionais, abrangendo diversos gêneros musicais. A programação ocorre de 2 a 7 de setembro.