Confronto policial em Manaus (AM): suspeito morre em troca de tiros Casa de PM é invadida e ele reage Amazonas Record|Do R7 28/02/2025 - 12h33 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h33 )

Um confronto intenso ocorreu no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus (AM), quando um policial militar foi surpreendido por invasores em sua residência. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O policial, que estava em casa com sua filha, conseguiu reagir e impedir a invasão.

A ação, que envolveu pelo menos seis criminosos, parece ter sido premeditada, mas a motivação ainda é desconhecida.

A Polícia Civil está investigando o caso, enquanto as buscas continuam na região. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia.