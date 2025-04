Conheça o trabalho da Companhia Independente de Policiamento com Cães Agentes da PM explicam o treinamento especializado dos cães, como a Luna, especialista em detecção de entorpecentes, e o Odin, cão de guarda e proteção Amazonas Record|Do R7 14/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na edição de hoje do Amazonas Record, recebemos a equipe da CIPCÃES (Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas).

A Sargento Bruna e o Cabo Fábio Abreu explicam o treinamento especializado dos cães, como a Luna, especialista em detecção de entorpecentes, e o Odin, cão de guarda e proteção.

Conheça também o Caju e a Morena, cães de terapia que participam de projetos sociais.

Descubra como esses heróis caninos auxiliam em operações de segurança e ações sociais, mostrando a importância do trabalho conjunto entre os cães e a polícia para a segurança e bem-estar da comunidade.