Corpo de Bombeiros faz simulação realista sobre desabamento de prédio
O exercício reuniu 70 militares, viaturas, cães farejadores e equipamentos de salvamento
A equipe do Amazonas Record acompanhou o Corpo de Bombeiros durante uma simulação de desabamento de prédio com 25 vítimas resgatadas. O exercício reuniu 70 militares, viaturas, cães farejadores e equipamentos de salvamento, seguindo protocolos internacionais. O objetivo foi preparar os bombeiros para respostas rápidas e eficientes em desastres reais, garantindo a segurança da população.