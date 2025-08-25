Corpo de Bombeiros faz simulação realista sobre desabamento de prédio O exercício reuniu 70 militares, viaturas, cães farejadores e equipamentos de salvamento Amazonas Record|Do R7 25/08/2025 - 20h54 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h54 ) twitter

A equipe do Amazonas Record acompanhou o Corpo de Bombeiros durante uma simulação de desabamento de prédio com 25 vítimas resgatadas. O exercício reuniu 70 militares, viaturas, cães farejadores e equipamentos de salvamento, seguindo protocolos internacionais. O objetivo foi preparar os bombeiros para respostas rápidas e eficientes em desastres reais, garantindo a segurança da população.