Corpo é encontrado em igarapé no bairro Petrópolis, em Manaus (AM) Bombeiros e Polícia foram acionados para retirar o corpo e investigações seguem para apurar o caso Amazonas Record|Do R7 11/02/2025 - 15h19 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Amazonas, o corpo de uma pessoa foi encontrado em um igarapé no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A polícia foi acionada por moradores da região, que informaram sobre a presença do cadáver. A equipe de Bombeiros e a Polícia se deslocaram até o local para tentar retirar o corpo.

As investigações ainda estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.