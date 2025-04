Corpo em decomposição é encontrado em igarapé na Zona Sul de Manaus (AM) Vítima não identificada foi localizada por moradores no Igarapé do Bariri Amazonas Record|Do R7 10/04/2025 - 19h49 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h49 ) twitter

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no Igarapé do Bariri, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus (AM). A vítima, um homem ainda não identificado, vestia camisa preta e cueca quando foi localizada por moradores.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo e o levou para a margem, onde peritos do Instituto Médico Legal, IML, realizaram os procedimentos de praxe.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros assumiu as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.