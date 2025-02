Criminosos matam homem inocente que voltava do trabalho em Manaus (AM) Polícia acredita que assassinato seja uma forma de afrontar facções criminosas rivais Amazonas Record|Do R7 07/02/2025 - 15h20 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h20 ) twitter

Um ataque criminoso foi registrado no Conjunto Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus (AM), na tarde do último dia 05. Em um vídeo feito pelos próprios criminosos, um pedreiro de 40 anos é abordado e executado em plena luz do dia, quando voltava do trabalho.

Para a polícia, a vítima não tinha envolvimento com o crime e o motivo de tamanha crueldade seria a disputa entre facções criminosas.

Algumas horas após o crime, a polícia militar prendeu um homem que pode estar envolvido no ataque que terminou com a morte do pedreiro.