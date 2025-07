Criminosos roubam celulares e obrigam vítimas a entregar senhas dos aplicativos bancários A polícia alerta para a importância de medidas de segurança nos aparelhos, como a verificação em duas etapas, para prevenir esses ataques Amazonas Record|Do R7 08/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h57 ) twitter

Em Manaus (AM), criminosos estão roubando celulares e forçando as vítimas a fornecer senhas de aplicativos bancários. O objetivo é realizar transferências via PIX e contratar empréstimos em nome das vítimas. A polícia alerta para a importância de medidas de segurança nos aparelhos, como a verificação em duas etapas, para prevenir esses ataques.