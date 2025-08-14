Culinária amazônica ganha toque francês em Manaus Receita de Pirarucu utiliza ingredientes locais e técnicas internacionais Amazonas Record|Do R7 14/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h42 ) twitter

A culinária amazônica se encontra com a alta gastronomia francesa em um restaurante na zona oeste de Manaus. O chefe Luiz Alves prepara um prato inovador: pirarucu com molho francês, utilizando ingredientes locais e técnicas internacionais. O prato destaca a suculência do pirarucu e a cremosidade do musseline de batata, preservando a autenticidade e a sustentabilidade dos ingredientes regionais.