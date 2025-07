DETRAN registra 109 casos de embriaguez ao volante no fim de semana em Manaus Foram 64 motoristas que testaram positivo para álcool e 45 que se recusaram a fazer o teste Amazonas Record|Do R7 28/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h42 ) twitter

Durante uma operação de fiscalização no fim de semana em Manaus (AM), o DETRAN registrou 109 casos de embriaguez ao volante. Foram 64 motoristas que testaram positivo para álcool e 45 que se recusaram a fazer o teste. Além disso, mais de 100 motociclistas foram flagrados sem capacete e quase 40 motoristas dirigiam sem habilitação. As fiscalizações continuarão.