DNA confirma que autor de estupro em junho de 2024 foi o maníaco da Zona Sul Homem já está preso e aguarda julgamento Amazonas Record|Do R7 13/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h30 )

Exames periciais confirmaram que o DNA encontrado no corpo de uma vítima de abuso sexual é de Diego Pinheiro Cavalcante, conhecido como o maníaco da Zona Sul de Manaus (AM). O crime ocorreu em julho do ano passado, quando a vítima, em busca de uma clínica para uma entrevista de emprego, foi atacada.

Apesar de negar o crime, a tecnologia e a ciência comprovaram sua culpa. A polícia coletou evidências como imagens de câmeras de vigilância, pegadas e uma faca usada na ameaça.

O delegado do caso destacou a importância das provas para confirmar a participação de Diego. Ele segue preso, aguardando julgamento, e é suspeito de outros crimes. A polícia incentiva denúncias para fortalecer o caso contra ele.