Dois corpos são encontrados em embarcação no rio Paraná do Manaquiri
As vítimas, João Emanuel da Silva, de 66 anos, e Elias Emanuel da Silva Andrade, de 16, eram moradores locais
Dois corpos foram encontrados em uma embarcação à deriva na orla do rio Paraná do Manaquiri (AM), próximo à comunidade Barro Alto. As vítimas, João Emanuel da Silva, de 66 anos, e Elias Emanuel da Silva Andrade, de 16, eram moradores locais. Testemunhas relataram que eles saíram na noite anterior e não retornaram. Os corpos apresentavam sinais de agressão e foram levados ao IML.