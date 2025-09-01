Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dois corpos são encontrados em embarcação no rio Paraná do Manaquiri

As vítimas, João Emanuel da Silva, de 66 anos, e Elias Emanuel da Silva Andrade, de 16, eram moradores locais

Amazonas Record|Do R7

Dois corpos foram encontrados em uma embarcação à deriva na orla do rio Paraná do Manaquiri (AM), próximo à comunidade Barro Alto. As vítimas, João Emanuel da Silva, de 66 anos, e Elias Emanuel da Silva Andrade, de 16, eram moradores locais. Testemunhas relataram que eles saíram na noite anterior e não retornaram. Os corpos apresentavam sinais de agressão e foram levados ao IML.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.