Dois suspeitos de torturar e matar jovem no tribunal do crime estão presos Criminosos seriam integrantes de uma facção criminosa que teria "decretado" a morte da vítima Amazonas Record|Do R7 30/01/2025 - 17h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h09 )

Estão presos dois integrantes de uma facção criminosa suspeitos de sequestrar e torturar até a morte um jovem de 25 anos.

O crime aconteceu no último dia 25, em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, a morte do jovem teria sido “decretada” pelo tribunal do crime.