Dono de supermercado é preso por vender carne podre e produtos vencidos em Borba (AM) O suspeito, Otílio Tadeu Linhares Júnior, responderá por crimes contra a saúde pública Amazonas Record|Do R7 11/08/2025 - 20h32 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O dono de um supermercado de Borba (AM) foi preso por comercializar mercadorias vencidas, entre elas carne podre. O suspeito, Otílio Tadeu Linhares Júnior, denunciou ex-funcionários por estelionato, mas, durante a investigação, a polícia acabou descobrindo que produtos eram vendidos com preço e validade alterados no estabelecimento. Otílio responderá por crimes contra a saúde pública.