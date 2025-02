Duas pessoas morrem após deslizamento de terra em Manaus (AM) Ligação clandestina de água pode ter contribuído para o desastre Amazonas Record|Do R7 21/01/2025 - 15h13 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h13 ) twitter

Pai e filha morreram soterrados após deslizamento de terra que atingiu algumas casas do bairro da Redenção, em Manaus (AM), na tarde do último dia 19.

Além da chuva intensa que atingiu a capital amazonense, uma ligação clandestina de água também pode ter contribuído para o desastre.