Duas toneladas de drogas são apreendidas em barco e bandidos trocam tiros com policiais Criminosos fugiram pelo rio Amazonas Record|Do R7 25/02/2025 - 12h24 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h24 )

Em Manacapuru, região metropolitana de Manaus (AM), cerca de duas toneladas de drogas, entre cocaína e maconha do tipo skunk, foram apreendidas no último domingo (23) em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Federal.

A lancha foi abordada pela polícia e, após uma intensa troca de tiros, os bandidos conseguiram fugir após evadirem do barco. Agora, a PM trabalha para identificar os criminosos.