Estudantes de Iranduba (AM) enfrentam lama e descaso para chegar à escola Com estradas esburacadas e transporte irregular, crianças da comunidade Morada do Sol caminham até 2 km para frequentar as aulas Amazonas Record|Do R7 20/05/2025 - 15h50 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h50 )

Crianças da comunidade Morada do Sol, em Iranduba (AM), caminham até 2 km sob o sol para estudar na rede municipal, enfrentando uma estrada de barro com buracos e poças d’água. O transporte escolar disponibilizado pela prefeitura nem sempre está disponível e, quando aparece, está em condições precárias: com bancos rasgados, sem cintos e sem qualquer tipo de segurança. Diante da situação, o Ministério Público do Amazonas instaurou um processo de investigação para apurar o caso.