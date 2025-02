Ex-funcionários de concessionária de veículos são presos, suspeitos de desviar mais de R$ 5 milhões Mais de 34 carros foram roubados Amazonas Record|Do R7 27/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia prendeu ex-funcionários de uma concessionária de veículos em Manaus (AM), suspeitos de desviar mais de R$5 milhões. A operação foi desarticulada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e, pelo menos, 34 carros foram roubados.

O crime foi descoberto após a concessionária perceber o sumiço de 10 veículos. Duas pessoas foram presas e quatro mandados foram cumpridos; um dos suspeitos continua foragido.

De acordo com as investigações, eles criavam falsos inventários, afirmando que carros que já haviam sido vendidos continuavam no pátio da empresa. Entre os carros roubados, estão automóveis considerados de luxo.