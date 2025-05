Falsa médica que prestava atendimento a crianças cardiopatas é presa em Manaus Sofia Moraes de Almeida, formada em Educação Física, usou documentos falsos para se infiltrar em hospitais e clínicas da cidade Amazonas Record|Do R7 19/05/2025 - 20h19 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h19 ) twitter

Uma mulher foi presa após se passar por médica em Manaus (AM). Sofia Moraes de Almeida, formada em Educação Física, usou documentos falsos para se infiltrar em hospitais e clínicas de Manaus (AM). Durante a farsa, ela prestou atendimento a crianças cardiopatas e com autismo. O delegado Cícero Túlio detalhou como a operação da Polícia Civil desmantelou o esquema, que incluiu a emissão de atestados médicos falsos e o uso indevido de registros profissionais.