Família clama por justiça após morte de estudante durante intervenção policial em Manaus

Começou na segunda-feira (28) a audiência do caso do jovem morto durante uma intervenção policial na Comunidade Raio de Sol, em Manaus (AM), em outubro de 2023. Marco Aurélio Castro, de 20 anos, estudante de Relações Públicas na UFAM, estava acompanhando uma luta de rua quando foi atingido por tiros disparados por policiais militares. Os familiares e amigos do jovem aguardam por justiça.