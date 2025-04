Família de Iranduba (AM) celebra acesso à TV digital com projeto Siga Antenado O objetivo é democratizar o acesso à informação, especialmente em regiões como o Norte do Brasil Amazonas Record|Do R7 29/04/2025 - 17h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h42 ) twitter

A equipe da Record Manaus viajou até Iranduba (AM), município com mais de 67 mil habitantes, para visitar o pescador Isaías, telespectador fiel da emissora. O destaque da visita foi a transformação na qualidade do sinal de TV da família após a instalação gratuita de uma parabólica digital, através do projeto Siga Antenado, da Anatel.

Isaías, que costuma chegar do trabalho e acompanhar o noticiário no canal 15.1 da Record Manaus, recebeu o kit digital em casa, o que melhorou significativamente o acesso à informação e entretenimento para toda a família. “Mesmo com o calor de 35 graus, aqui não falta um cafezinho e a Record ligada”, brinca o morador.

A iniciativa faz parte de uma ação nacional que visa substituir as antigas parabólicas analógicas. No Amazonas, mais de 160 mil famílias já foram contempladas, e até o dia 30 de junho, beneficiários do Cadastro Único ainda podem solicitar o kit gratuitamente. Em todo o país, já foram instalados mais de 4,9 milhões de kits digitais.

