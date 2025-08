Família de mulher desaparecida pede ajuda para encontrar suspeito do crime Ana Paula e os filhos desapareceram há mais de 1 ano em Tefé (AM) Amazonas Record|Do R7 05/08/2025 - 20h45 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD conversou com a família de Ana Paula, mulher que desapareceu com os filhos há mais de um ano em Tefé (AM). O principal suspeito do crime, Alexandro da Silva, conhecido como ‘Branco’, fugiu da prisão e está foragido. Ossadas humanas encontradas em um possível cativeiro estão sendo analisadas. A família pede ajuda nas buscas por Alexandro e alerta para o histórico violento do suspeito.