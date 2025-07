Família ribeirinha sobrevive após canoa afundar no Lago do Limão, em Maués (AM) Incidente aconteceu durante uma forte chuva; as vítimas foram resgatadas por um navegante em um barco particular Amazonas Record|Do R7 04/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h24 ) twitter

Uma família ribeirinha sobreviveu a um naufrágio no Lago do Limão, em Maués (AM). A canoa em que a família estava afundou durante uma forte chuva, mas as vítimas foram salvas por um navegante em um barco particular que as levou para um local seguro. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros realizou o resgate final e encaminhou todos ao hospital para cuidados médicos.